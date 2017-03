Vrouw van Chinees international smeekt om schorsing na overspel

In de wedstrijd tussen Iran en China (1-0) maakte Jiang Zhipeng een fout waar de enige treffer van het duel uit viel. Toch heeft de verdediger op dit moment andere dingen om zich zorgen over te maken. Zijn vrouw beschuldigt hem namelijk van overspel en roept de Chinese bond op om Jiang Zhipeng te schorsen.

Via Weibo, de Chinese variant van Twitter, zegt Xiao Bing dat de verdediger van haar wil scheiden omdat hij verder wil met zijn minnares. “Ik steunde hem al toen hij nog een arme jongen was en mijn moeder behandelde hem als haar eigen zoon. Mijn familie heeft zelfs één miljoen Yuan voorgeschoten zodat hij de aanbetaling voor zijn huis in Shanghai kon doen”, schrijft de vrouw van Jiang Zhipeng. “Tijdens ons huwelijk gaat hij al lange tijd vreemd en nu probeert hij mij te lozen, ondanks dat we al lang een relatie hebben.”

Xiao Bing dreigt nu gerechtelijke stappen te ondernemen tegen Jiang Zhipeng. Dat is nog niet genoeg, want ze heeft ook een oproep gedaan aan de Chinese bond en Guangzhou R&F om de verdediger uit de selectie te zetten. “Beste meneer Cai Zhenhua, hoofd van de Chinese voetbalbond, ik smeek u om Jiang Zhipeng te schorsen voor de Chinese nationale ploeg. Beste meneer Wang Yuping, hoofd van het sportbureau van de provincie Guangdong, ik smeek u om Jiang Zhipeng weg te sturen bij Guangzhou R&F. Beste meneer Zhang Li, voorzitter van Guangzhou R&F, ik smeek u om samen te werken met mijn advocaat en het contract van Jiang Zhipeng aan de rechtbank voor te leggen als bewijs.”