‘Blind was een trainer waar de groep goed mee op kon schieten’

De KNVB besloot zondag om afscheid te nemen van bondscoach Danny Blind. Zowel Tonny Vilhena als Georgino Wijnaldum zegt dat het jammer is dat Blind de laan is uitgestuurd. Voor de middenvelder van Feyenoord was het de eerste keer dat hij het ontslag van een trainer meemaakte.

“Het was een beetje kijken: wat gebeurt er? Ik besefte het eigenlijk niet”, zegt Vilhena tegenover RTV Rijnmond “Ik vind het jammer dat Blind weg is. Het is een goede trainer, een die wilt winnen. Wie er nu moet komen? Dat is niet aan mij, maar aan de KNVB. We zullen het zien.”

“Het is altijd minder als een trainer ontslagen wordt”, sluit Wijnaldum zich bij Vilhena aan in gesprek met Voetbal International “Hij was een trainer waar de groep goed mee op kon schieten. Het is gewoon jammer. Het zijn geen leuke dingen, maar dat gebeurt in het voetbal. Hij zei ook dat we positief moeten blijven en moeten zorgen dat we op het WK komen. Daarmee liet hij zien dat hij het ons gunt. Of zijn ontslag terecht is? De resultaten waren niet goed. Dan gebeurt dat. Er stond veel druk op het team.”