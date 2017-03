Lof voor Dolberg: ‘Hij is sterk, bewegelijk en maakt spectaculaire goals’

Kasper Dolberg ontwikkelde zich afgelopen halfjaar stormachtig. De achttienjarige spits veroverde dit seizoen een basisplaats in het elftal van Ajax en scoorde tot dusver dertien keer in de Eredivisie. Bij zijn oude club Silkeborg IF is men niet verbaasd dat Dolberg zich zo snel ontwikkelt.

“In zijn laatste jaren hier is Kasper echt volwassen geworden. Ook bij Ajax scoorde hij in zijn eerste wedstrijden. Dat verbaasde mij niets. Kasper is het moderne type doelpuntenmaker. Een teamspeler, geen egoïst”, zegt Jesper Stücker, hoofd jeugdopleidingen bij Silkeborg IF, tegen De Telegraaf. “Toen hij naar Ajax ging vroeg ik aan Marc Overmars waarom ze hem als een nummer 9 zagen. Hij zei: Omdat het de moeilijkste positie is om een speler op te leiden. Nou, het is geen slechte beslissing geweest om hem daar neer te zetten. Hij is sterk, bewegelijk en maakt spectaculaire goals.”

“Kasper liet zulke spectaculaire dingen zien. Hij hoeft niet de grote ster te zijn in de media en op te vallen met zijn uitspraken. Op het veld, daar toont hij zijn persoonlijkheid. Andere Deense toptalenten als Nicklas Bendtner en Viktor Fischer waren vooral druk met vertellen hoe goed ze zouden worden. Kasper zou dat nooit doen. Hij laat het gewoon zien”, vervolgt Stücker. “Hier wordt hij al een posterboy genoemd. Blond haar, blauwe ogen. Wat is er niet om van te houden? Hij heeft het hele pakket.”