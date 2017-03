‘Robben roept Grim tot de orde over invalbeurt Sneijder’

Tijdens de tweede helft van de wedstrijd tussen Nederland en Italië (1-2) liep Wesley Sneijder lange tijd warm, maar bondscoach Fred Grim was niet van plan om de middenvelder in te laten vallen. Na tussenkomst van Arjen Robben besloot Grim de 128-voudig toch wat speeltijd te gunnen, zo meldt De Telegraaf.

Sneijder hoopt nog altijd recordinternational te kunnen worden. Met 130 wedstrijden in Oranje is dat voorlopig nog Edwin van der Sar. Grim liet Jens Toornstra een kwartier voor tijd invallen en stuurde Sneijder op dat moment weer naar de bank. Robben zou toen Frans Hoek verzocht hebben om de middenvelder van Galatasaray toch even te laten spelen.

In eerste instantie liet Grim het advies van Hoek links liggen, maar uiteindelijk ging hij toch overstag en bracht Sneijder tien minuten voor tijd in het veld. Het leek er niet op dat de middenvelder tevreden was met de speeltijd die hem gegeven was. Na het laatste fluitsignaal beende Sneijder boos van het veld af.