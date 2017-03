PSV biedt contractverlenging aan voor één jaar

Nadiem Amiri kan in de zomer een fraaie transfer maken. De aanvallende middenvelder heeft zich in de kijker gespeeld bij Atlético Madrid en Tottenham Hotspur. (BILD)

Het is alles of niets voor Arsène Wenger. Als de manager met Arsenal van Manchester City verliest, dan wordt hij mogelijk ontslagen door de directie. (Daily Star)