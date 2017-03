‘Donnarumma had niet veel te doen tegen Oranje, hij verveelde zich’

Het Nederlands elftal bood Italië dinsdagavond uitstekend partij, maar verloor alsnog met 1-2. Oranje was met name in de slotfase een paar keer dicht bij de gelijkmaker, maar doelman Gianluigi Donnarumma liet zich niet opnieuw verschalken en na afloop sprak bondscoach Giampiero Ventura over zijn keeper.