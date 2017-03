Brazilië plaatst zich voor WK; Neymar mist penalty en scoort schitterend

De nationale ploeg van Brazilië heeft zich gekwalificeerd voor het WK in Rusland. De ploeg van bondscoach Tite rekende in de nacht van dinsdag op woensdag met 3-0 met Paraguay en doordat Uruguay later met 2-1 van Peru verloor, zijn De Goddelijke Kanaries zeker van een plek bij de eerste vier in de poule.

Tite vierde zijn grote successen als trainer bij Corinthians en dit keer keerde hij voor even terug in de Arena Corinthians, om er na afloop fanatiek toegezongen te worden door de uitzinnige supporters. Toen de keuzeheer aan zijn avontuur begon, stond de nationale ploeg zesde in de groep, en nu is men dus al zeker van deelname aan het eindtoernooi. Brazilië ging tegen Paraguay halverwege met 1-0 aan de leiding door een doelpunt van Philippe Coutinho; de aanvallende middenvelder knalde met zijn linker raak nadat Paulinho de bal met een hakje op de rand van het strafschopgebied had klaargelegd.

Brazilië speelde een eerste helft waarin men relatief weinig creativiteit toonde en waarin men dus ook niet tot veel uitgespeelde kansen kwam. Dat was in de tweede helft wel anders en de thuisploeg had toen ook al na 53 minuten op 2-0 kunnen komen, ware het niet dat Neymar een onterecht vergeven strafschop miste. Neymar maakte het later, na een fantastische rush over de linkerflank, echter goed door er alsnog 2-0 van te maken. Het slotakkoord was aan Marcelo, die met een stift scoorde na opnieuw voorbereidend werk van Paulinho.