Grim: ‘Danny gunt ons het allerbeste en vond dat we dit moesten doen’

Fred Grim kijkt ondanks de 1-2 nederlaag met een positief gevoel terug op de vriendschappelijke wedstrijd tegen Italië. De interim-bondscoach was na afloop trots op zijn spelers, zo vertelde hij voor de camera van SBS6. “We hebben de afgelopen dagen best wel wat meegemaakt. Als je dan ziet hoe de ploeg dat heeft opgepakt, heb ik daar complimenten voor over”, doelde hij op het ontslag van Danny Blind.

Het vertrek van Blind deed ook Grim pijn, want zij waren volgens de oud-doelman ‘hartstikke goede collega’s van elkaar: “We hebben goed samengewerkt en dat valt dan toch van de ene op de andere dag uit elkaar. Danny gunt ons het allerbeste. Dat heeft hij ook uitgedragen. Het ontslag was niet waar je op zit te wachten of op rekent, maar dan pak je het daarna toch op met elkaar. Danny vond ook dat we dit moesten doen. Voor de ploeg en voor het voetbal. Dat hebben we gedaan”, aldus Grim.

De voormalig trainer van onder meer Almere City FC voegde eraan toe dat hij ervan uitgaat dat hij slechts één keer op de bank hoefde te zitten als ad-interim van Oranje. “Ik doe sowieso mijn werk, dat is logisch. Ik denk dat er ook een gesprek zal zijn met de KNVB over hoe we verdergaan op dit moment. Ik neem aan dat de KNVB zorgt dat er dan gewoon een nieuwe bondscoach is. Dat is het belangrijkste. Ik hoor het wel”, besloot Grim.