Argentinië blameert zich in Bolivia zonder geschorste Messi

Argentinië heeft geen goede zaken gedaan in de strijd om een ticket voor het WK in Rusland. Zonder de geschorste Lionel Messi verloor la Albiceleste dinsdagavond met 2-0 van Bolivia, de nummer voorlaatst in de poule. Argentinië staat zelf met 22 punten op de vierde stek en alleen de nummers één tot en met vier gaan direct naar het eindtoernooi. De nummer vijf speelt play-offs in.

Argentinië kwam na ruim een half uur voetballen op achterstand in La Paz: Juan Carlos Arce leek uit te glijden, maar slaagde er alsnog in om de voorzet van Pablo Escobar binnen te koppen. Bolivia had al eerder kunnen scoren, maar Mateo Musacchio blokte een schot van Arce en Sergio Romero had een antwoord op een poging van Raúl Castro. Argentinië kwam voor rust niet veel verder dan een poging van Ángel Di María.

Bondscoach Edgardo Bauza hoopte dat zijn spelers in de tweede helft wat aan de achterstand konden doen, maar na zeven minuten ging het mis: na een rush en voorzet van Jorge Flores drukte Marcelo Moreno succesvol af. In het vervolg zette Argentinië wat meer aan, maar het bleef bij de mogelijkheden voor Marcos Acuña (redding van doelman Carlos Lampe) en Lucas Pratto (kopbal voorlangs). Argentinië heeft nu nog vijf speelronden om deelname aan het WK veilig te stellen.