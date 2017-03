Gullit kreeg appje van Italiaanse legende: ‘Hij heeft met ons te doen’

Het Nederlands elftal speelde dinsdagavond een bemoedigende wedstrijd tegen Italië, maar stapte wel met een 1-2 nederlaag van het veld. Ruud Gullit constateerde dat de tegenstander simpelweg ‘een maatje te groot’ was en dat is Arrigo Sacchi met hem eens. De Italiaan stuurde Gullit na het duel een berichtje.

“Ik kreeg een appje. ‘You spelen verouderd voetbal’”, zo citeerde Gullit de oud-trainer van onder meer AC Milan bij SBS6. “Het is een systeem waarin niemand elkaar helpt, waarin er onduidelijkheid heerst. Geen pressing. Hij heeft met ons te doen, dat zei hij. Die Italianen kunnen gewoon goed voetballen.”

De zeventigjarige Sacchi was over twee periodes de trainer van Milan en won in die hoedanigheid onder meer de landstitel, twee keer de Champions League en twee keer de Europese Supercup. De Italiaan stond ook nog voor de groep bij onder meer Atlético Madrid en de nationale ploeg van Italië.