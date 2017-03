‘Van Gaal staat open voor functie van hoogste baas binnen KNVB’

Louis van Gaal staat ervoor open om bestuursvoorzitter te worden van de KNVB, zo meldt het Algemeen Dagblad. De 65-jarige Amsterdammer ziet het niet zitten om als bondscoach terug te keren, maar zou hebben laten weten dat hij wel wil nadenken over het invullen van een belangrijke bestuurlijke rol.

Als Van Gaal inderdaad bestuursvoorzitter wordt, dan wordt hij de belangrijkste persoon binnen de organisatie van de voetbalbond en kan er volgens de krant afscheid worden genomen van Hans van Breukelen als technisch directeur. Van Gaal gaat mogelijk zeer binnenkort in gesprek met interim-directeur Jean-Paul Decossaux.

Het Algemeen Dagblad meldde in de ochtend al dat de KNVB met Van Gaal in gesprek zou gaan om te praten over de toekomst van het Nederlands elftal en De Telegraaf voegde daaraan toe dat de bond Van Gaal als adviseur aan zich wilde binden. Van Gaal zou dan advies moeten geven bij het aanstellen van een nieuwe coach.