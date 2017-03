Van Marwijk blijft winnen na schitterend doelpunt van spelmaker

Bert van Marwijk mag zich stilaan opmaken voor deelname aan het WK in Rusland. De Zonen van de Woestijn boekten dinsdagavond namelijk opnieuw een overwinning (Irak, 1-0) en gaan nu met zestien punten gedeeld aan kop in Groep B. De voorsprong op nummer drie Australië bedraagt drie punten. Alleen de nummers één en twee van Groep B gaan naar het WK en er zijn nog speelronden te gaan.

Saudi-Arabië won donderdag met 0-3 van Thailand en had dit keer dus aan één treffer voledoende om drie punten te kunnen bijschrijven. Yahya Al-Shehri, middenvelder van Al-Nassr, combineerde na ruim een uur voetballen met een medespeler en schilderde het leer op prachtige wijze in de bovenhoek. Al-Shehri groeide met die treffer uit tot de matchwinner.

Saudi-Arabië was al eerder dicht bij een treffer, maar toen haalde Ahmed Ibrahim Khalaf de bal op het laatste moment voor de doellijn weg. Saudi-Arabië trok de minimale voorsprong na de 1-0 in ieder geval over de streep en kan zich nu voorbereiden op de wedstrijd van 8 juli tegen achtervolger Australië. Daarna volgen er nog duels met de Verenigde Arabische Emiraten en Japan.