‘Natuurlijk moet hij spelen bij Oranje, hij maakt kans op de Gouden Schoen’

Bas Dost mocht het door de afwezigheid van Vincent Janssen afgelopen zaterdag laten zien tegen Bulgarije, maar de spits slaagde er niet in om te scoren voor het Nederlands elftal. Voor Peter Houtman, die in het verleden eveneens voor Sporting Portugal speelde, is dit echter geen reden om Dost opnieuw te passeren. De Feyenoord-icoon vindt dat de aanvaller van os Leões vaker de kans moet krijgen in Oranje.

“Hij speelt erg goed, hij scoort, hij zit in de race voor de Gouden Schoen, hij steekt in een bloedvorm en Nederland heeft, nu meer dan ooit, de beste spelers nodig. Hij is technisch misschien niet de beste, we hoeven geen fenomenale dribbel te verwachten, of een rush waarbij hij vijf tegenstanders passeert om vervolgens te scoren, maar hij is erg sterk in de lucht, in de positionering, en hij is dodelijk voor het doel”, vertelt Houtman in gesprek met O Jogo.

Bas Dost scoorde tot nu toe 24 keer in de Liga NOS

“Dit liet hij ook zien tegen Bulgarije: hij kreeg slechts één kans en die maakte hij nog bijna ook nog. Dat is wat Nederland moet doen en wat nu niet lukt. Wat er voor Dost anders is dan in Lissabon? Het team. Sporting creërt vijf, zes, zeven kansen per wedstrijd voor hem. Tegen Bulgarije was er, zoals ik al zijn, slechts eentje. Nederland speelde erg slecht, het was zwak.”

“Dit is een van de meest duistere momenten voor het team. We zijn eraan gewend om mee te doen in de top en om het over de eindtoernooien te hebben, maar nu lukt het ons niet eens om ons daarvoor te plaatsen. Het is niet te begrijpen, we zijn erg teleurgesteld in het team”, gaat Houtman verder. “Maar natuurlijk moet Dost weer spelen tegen Italië. Hij moet de kans krijgen om te scoren. Hij is in topvorm, scoort iedere week voor Sporting, hij is de man van het moment.”