België morst in doelpuntrijk duel; Juventus vreest voor zware blessure

De nationale ploeg van België heeft een zege op Rusland door de vingers laten glippen. De Rode Duivels stonden dinsdagavond bij rust met 1-3 voor en leken uiteindelijk met 2-3 te winnen in Sochi, maar in de blessuretijd maakte Aleksandr Bukharov er nog 3-3 van. De eerstvolgende interland van België is die tegen Estland op 9 juni.

Rusland wist sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie nooit meer van België te winnen en ook dit keer zat er dus geen zege in voor Sbornaya. Het team van bondscoach Stanislav Cherchesov begon nog wel zo goed in de Fisht Arena, want Viktor Vasin opende na drie minuten met een intikker de score. Daarna was het echter lange tijd alleen maar België dat de klok sloeg en men ging uiteindelijk ook rusten met een verdiende 1-3 voorsprong. Kevin Mirallas benutte een strafschop na een domme overtreding van Roman Neustädter en Christian Benteke scoorde met twee kopballen.

In de tweede helft bleef België het balbezit domineren, maar het team van bondscoach Roberto Martínez scoorde niet meer. Onder anderen Toby Alderweireld kreeg een goede mogelijkheid, maar de verdediger schoot naast. Aan de andere kant kwam Rusland er zo nu en dan uit: nadat een treffer van Bukharov vanwege buitenspel al was afgekeurd, maakte invaller Aleksei Miranchuk er na een combinatie met Bukharov 2-3 van. Rusland leek echter genoegen te moeten nemen met een minimale nederlaag, maar Bukharov bezorgde het gastland van het aankomende WK toch nog een gelijkspel.



Mateo Kovacic loopt balend weg na een doelpunt van Estland.

Estland - Kroatië 3-0

Massimiliano Allegri kan voorlopig waarschijnlijk geen beroep doen op Marko Pjaca. De aanvaller verdraaide in de uitwedstrijd tegen Estland zijn knie, moest per brancard van het veld worden gedragen en gevreesd wordt voor een serieuze blessure. Op dat moment stond het door een doelpunt van Siim Luts overigens al 1-0 en in de slotfase liep Estland via treffers van Konstantin Vassiljev en Sergei Zenjov nog uit naar een 3-0 overwinning.