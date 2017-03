Koeman stelt KNVB teleur: ‘Ze hebben hun kans gehad’

Ronald Koeman wordt door velen gezien als de droomkandidaat om Danny Blind op te volgen bij het Nederlands elftal, maar de manager van Everton is niet beschikbaar. Hij liet dat maandag al weten aan FOX Sports en in gesprek met Voetbal International bevestigt Koeman dat hij blijft waar hij is.

“Iemand appte me met de vraag of ik beschikbaar was. ‘Wat denk je zelf?’, antwoordde ik. Ik werk heel prettig bij Everton aan een mooi project waar we pas mee begonnen zijn”, aldus Koeman. “Ze hebben hun kans gehad. Nu zijn we twee bondscoaches en een paar assistenten verder. En kijk waar we staan met ons voetbal.”

De oud-verdediger wenst zich verder niet te mengen in de discussie over wie het dan wél moet worden. Hij wil zich niet aan het noemen van namen ‘wagen’, maar stipt wel aan dat het bondscoachschap van het huidige Oranje een ‘hele klus’ is en dat het daarom verstandig zou zijn om een gelouterde trainer aan te stellen.