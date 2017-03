‘Ik zei tegen Mourinho: ‘Als je me niet laat gaan, blijf ik gewoon hier’’

Patrick ‘Paddy’ McNair maakte in september 2014 onder Louis van Gaal zijn debuut in het eerste elftal van Manchester United en kwam daarna nog 26 keer in actie voor the Red Devils, maar een échte doorbraak bleef uit. De verdediger vertrok afgelopen zomer naar Sunderland, al had José Mourinho hem willen behouden.

De huidige manager wilde de Noord-Ier niet kwijt, zo vertelt McNair aan de BBC: “Hij wilde dat ik op huurbasis zou vertrekken. Ik ben toen op José afgestapt en heb gezegd ‘kijk, als je me niet definitief laat gaan, dan blijf ik gewoon hier’. Ik was er heel duidelijk over en heb er geen spijt van. Volgens mij vond hij het ook wel fijn dat ik duidelijk was. Ik heb gewoon gezegd dat ik weg wilde, en niet slechts op huurbasis.”

“Ik denk dat Mourinho dat heeft gerespecteerd. Ik wilde gewoon een nieuwe uitdaging”, aldus McNair, die tot dusverre twaalf keer in actie kwam voor Sunderland en daarin twee keer scoorde. Hij is sinds november vanwege een knieblessure overigens al niet meer in actie gekomen en kan in het komende voetbaljaar pas weer zijn rentree maken.