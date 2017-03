Kongolo en Elia blijven vraagteken in aanloop naar de Klassieker

Het is nog onzeker of Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst komende zondag in de Klassieker een beroep kan doen op Eljero Elia, Terence Kongolo en Bilal Basaçikoglu. Het drietal trainde dinsdag nog niet mee met de groep, zo meldt Feyenoord op de website.

Kongolo en Basaçikoglu trainde individueel, terwijl Elia zich dinsdag niet liet zien op Varkenoord. Overigens was er voor Van Bronckhorst dinsdag ook goed nieuws. Topschutter Nicolai Jörgensen trainde wel met de groep mee. De Deense spits keerde eerder terug van internationale verplichtingen wegens een liesblessure, maar de Klassieker lijkt voor hem niet in gevaar te komen.

Van Bronckhorst heeft zijn spelers woensdag een dag vrij gegeven. Donderdag zal de echte voorbereiding op de wedstrijd tegen Ajax beginnen, als de internationals terugkeren bij Feyenoord. Rick Karsdorp, Tonny Vilhena, Jens Toornstra, Steven Berghuis en Karim El Ahmadi sluiten donderdag weer aan bij de selectie van de Rotterdammers. Van Bronckhorst moet daarnaast nog afwachten wat er in de beroepszaak rond Tonny Vilhena besloten wordt.