FIFA deelt Lionel Messi schorsing van vier duels uit

De FIFA heeft Lionel Messi voor vier interlands geschorst. De aanvaller wordt gestraft voor zijn gedrag in de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Argentinië en Chili. Hij was tijdens het duel boos op de grensrechter en ging na afloop ook nog verhaal halen bij de andere grensrechter.

In de slotfase van de wedstrijd in Buenos Aires, die door Argentinië met 1-0 werd gewonnen, was Messi boos op grensrechter Marcelo van Gasse, die hem terugvlagde voor een overtreding. Na afloop ging de sterspeler van Barcelona en het nationale elftal van Argentinië ook nog verhaal halen bij Dewson Silva, de andere assistent-scheidsrechter. Hij weigerde bovendien om Van Gasse een hand te geven.

De incidenten werden niet door Sandro Ricci, de dienstdoende arbiter, waargenomen. Via enkele Argentijnse media verschenen echter beelden op internet, waarop te zien en te horen is hoe de grensrechters de nodige scheldwoorden om hun oren krijgen. De FIFA besloot op basis van de beelden alsnog een onderzoek starten en heeft ervoor gekozen om de aanvaller een schorsing uit te delen. Naast de vier duels schorsing hij ook een boete van ruim negenduizend euro betalen.

Argentinië speelt vanavond in en tegen Bolivia zodoende zonder Messi, die ook de wedstrijden tegen Uruguay (uit), Venezuela (thuis) en Peru (thuis) aan zich voorbij zal moeten laten gaan. De aanvaller mag in de laatste wedstrijd, in en tegen Ecuador, wel weer meedoen. Argentinië staat na dertien speelronden derde in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks, waar zich de eerste vier landen direct voor het WK plaatsen. De nummer vijf speelt een play-off met een land uit de Aziatische kwalificatiereeks.