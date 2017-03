‘Hij heeft alles in zich om de opvolger van Gianluigi Buffon te worden’

Het ziet er naar uit dat Gianluigi Donnarumma dinsdag zijn eerste basisplaats krijgt in een interland van Italië, als de Italianen het opnemen tegen Oranje in de Amsterdam ArenA. De pas achttienjarige doelman heeft bij AC Milan al een vaste plek onder de lat en keepte al 63 wedstrijden in het eerste elftal van i Rossoneri. Christian Abbiati speelde vorig seizoen nog samen met het keeperstalent en voorspelt een grote toekomst.

“Laten we niet te snel gaan, maar hij heeft alles in zich om de opvolger van Gianluigi Buffon te worden. Hij is pas achttien jaar en kan nog veel verbeteren. Maar hij heeft het juiste karakter voor een doelman, hij is heel rustig”, zegt Abbiati in gesprek met Tutti Convocati. “Toen hij zijn debuut maakte, was hij pas zestien jaar oud en speelde hij niet in het beste AC Milan aller tijden.”

“Het is niet makkelijk om op de juiste manier om te gaan met de druk van San Siro”, vervolgt de oud-doelman, die vier interlands voor Italië speelde. “Hij is heel jong, maar is nooit tevreden. Gianluigi houdt van zijn werk en is heel gepassioneerd. Hij kan zijn voetenwerk nog verbeteren, maar sinds ik hem ken, is hij op dat gebied al beter geworden. De rol van een doelman is ook behoorlijk veranderd.”