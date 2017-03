Sánchez: ‘We gingen ook naar de lokale gevangenis om te voetballen’

Alexis Sánchez legde een lange weg af om uiteindelijk bij Arsenal terecht te komen. Via onder meer Colo Colo, Udinese, River Plate en Barcelona kwam de aanvaller in Engeland terecht. De Chileen onthult nu dat hij in zijn jeugd geregeld bij de plaatselijke gevangenis voetbalde.

“Ik wilde van kleins af aan professioneel voetballer worden. Om dat te bereiken, probeerde ik altijd te winnen en alles te doen om te kunnen voetballen. Ik speelde altijd toernooien en begon als doelman”, vertelt Sánchez in gesprek met Arsenal Player. De aanvaller won met Chili twee keer de Copa América.

“Ik was gelukkig zolang ik kon voetballen. In die tijd speelde ik veel met mensen die ouder waren, maar die ik wel aardig vond”, gaat de aanvaller van Arsenal verder. “Ik speelde veel op straat, maar we gingen ook naar de lokale gevangenis om de voetballen. We speelden daar met de mensen op een vies veld en ik stond op doel.”