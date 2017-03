AZ haalt nieuwe assistent-trainer: ‘Hadden hem al een tijdje in het vizier’

Arne Slot gaat volgend seizoen aan de slag als assistent-trainer bij AZ. De 38-jarige oud-speler van PEC Zwolle, Sparta en NAC Breda komt over van SC Cambuur en tekent in Alkmaar een contract voor drie seizoenen. Sinds het vertrek van Rob Maas heeft Slot samen met Sipke Hulshoff de leiding over het eerste elftal van de Friezen.

“We hadden Arne al een tijdje in het vizier. Met meer dan 450 wedstrijden in het betaalde voetbal op zijn naam heeft hij een goed gevulde rugzak met voetbalervaring”, zegt Max Huiberts, directeur voetbalzaken bij AZ, op de website van de club. “Vanaf het moment dat hij het samen met Hulshoff heeft overgenomen bij Cambuur, is de club bezig aan een goeie reeks. Arne is leergierig, innovatief en erg ambitieus. We zien in hem een prima aanvulling voor de technische staf.”

Slot maakte in 2014 de overstap van de jeugd van PEC Zwolle naar Cambuur. “Het is altijd vervelend als iemand met veel kwaliteit de club verlaat”, stelt Gerard van den Belt, technisch directeur bij Cambuur. “Aan de andere kant moeten we het ook zien als een compliment. Het is weer iemand die zich hier heeft ontwikkeld en een stap hogerop maakt. Over de invulling van de staf voor volgend seizoen kunnen we op dit moment nog geen uitspraken doen, maar het moge duidelijk zijn dat dit onze onverdeelde aandacht heeft.”