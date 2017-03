‘Ajax wil gratis vertrek verdediger voorkomen en doet voorstel’

Ajax heeft met onder meer Nick Viergever, Amin Younes, André Onana, Kenny Tete en Joël Veltman een aantal bekende namen die nog tot medio 2018 onder contract staan en directeur voetbalzaken Marc Overmars lijkt nu actie te gaan ondernemen om een van die spelers langer aan de club te binden. FOX Sports weet namelijk te melden dat de Amsterdammers Veltman een nieuw contractvoorstel hebben gedaan.

Ajax wil graag dat de rechtsback zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis zet, zodat hij volgend jaar niet gratis de deur uitloopt. Het medium meldt verder dat Veltman wel oren heeft naar een langer dienstverband in de Amsterdam ArenA, al schijnt hij intern wel aan te hebben gegeven dat hij ambities heeft. Dit zou dan weer kunnen betekenen dat hij op termijn een vertrek naar het buitenland ambieert.

Veltman debuteerde in 2012 in het eerste van Ajax en speelde sindsdien meer dan honderd wedstrijden voor de club. De verdediger, die in eerste instantie vooral centraal speelde, is dit seizoen als rechtsback niet weg te denken uit de basisopstelling van Peter Bosz.