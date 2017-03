Ronaldo met duizelingwekkend bedrag best betaalde speler ter wereld

Jaarlijks brengt France Football een lijstje naar buiten met de best betaalde voetballers ter wereld. Cristiano Ronaldo verdiende afgelopen jaar het meeste inclusief zijn sponsorinkomsten: 87,5 miljoen euro. De Portugees wordt op het lijstje gevolgd door Lionel Messi en Neymar.

De Argentijn zag afgelopen jaar een bedrag van 76,5 miljoen euro binnenkomen. Neymar verdiende zo’n 55 miljoen. De top-5 wordt gecomplementeerd door Gareth Bale en Ezequiel Lavezzi. De Welshman van Real Madrid harkte zo’n 41 miljoen euro binnen. Lavezzi, tegenwoordig actief bij China Hebei Fortune, moest het afgelopen jaar rondkomen van 28,5 miljoen euro.

Bij de trainers liggen de inkomsten iets lager. José Mourinho was afgelopen jaar de best verdienende oefenmeester ter wereld, met 28 miljoen euro. De Portugees wordt gevolgd door Marcello Lippi, die als bondscoach van China 23,5 miljoen euro binnenhaalde. Laurent Blanc (20 miljoen euro), Carlo Ancelotti (15,8 miljoen euro) en Josep Guardiola (14,5 miljoen euro) complementeren het lijstje met best verdienende trainers.

France Football bracht ook de grootverdieners in de Ligue 1 naar buiten. Memphis Depay blijkt goed te verdienen bij Olympique Lyon. De Nederlandse aanvaller strijkt 5,5 miljoen euro op, alleen ploeggenoot Mathieu Valbuena verdient met 6 miljoen euro meer bij Olympique Lyon. Thiago Silva (14,4 miljoen euro), Falcao (13,6 miljoen euro) en Ángel Di Maria (12,6 miljoen euro) verdienen het meeste in de Ligue 1.