‘Als United de punten had die ze verdienden, deden ze mee om de titel’

De landstitel is al lang uit zicht voor Manchester United, hoewel de ploeg van José Mourinho wel weer volop meedoet in de strijd om kwalificatie voor de Champions League. United-icoon Sir Alex Ferguson is vanzelfsprekend teleurgesteld over het opnieuw uitblijven van een titel. De Schot denkt echter dat Mourinho op de goede weg is bij the Red Devils.

“Het heeft hem niet meegezeten, er zijn dit seizoen thuiswedstrijden geweest waarin ze briljant waren, maar er slechts een gelijkspel aan overhielden. Als ze de overwinningen hadden gekregen die ze verdienden, zouden ze meedoen om de titel. Daar is geen twijfel over mogelijk”, vertelt Fergie aan SiriusXM.

“Het seizoen is nog niet voorbij. Ze hebben de League Cup gewonnen en zitten nog steeds in de Europa League, ik denk dat ze daar echt een goede kans op maken. Dat is nu erg belangrijk, want als je dat wint, zit je in de Champions League”, gaat de oud-trainer van United verder. “Op dit moment is het een enorm gevecht in de Premier League voor de plekken achter Chelsea, met Tottenham Hotspur, Arsenal, Liverpool en wijzelf. Het wordt niet eenvoudig om bij de eerste vier te eindigen. Het kan wel, maar ik zie de Europa League ook als een goede kans.”