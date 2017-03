Babel hoopt nog op Oranje: ‘Maar ik voetbal niet om dat te halen’

Ryan Babel trok in de winter van Deportivo La Coruña naar Besiktas en is in Turkije uitgegroeid tot een vaste waarde. Daardoor wordt er gefluisterd dat de aanvaller mogelijk een oproep voor het Nederlands elftal verdient. Babel zegt dat hij Oranje niet intensief volgt, maar benadrukt dat hij wel beschikbaar is.

“Ik volg het Nederlands elftal persoonlijk niet. Puur door het feit om hoe ik zelf ben behandeld in het verleden”, zegt Babel tegenover FC Afkicken. “Het is altijd een eer om voor het Nederlands elftal te spelen. Alleen denk ik wel dat je gevoelsmatig het idee moet hebben dat je weet dat je het verdiend hebt. Niet omdat je het shirt van een topteam draagt of dat je teert op het verleden.”

“Als ik opgeroepen zou worden, zou het wel een stukje erkenning zijn. Zeker als je weet waar ik vandaan komt”, gaat de 42-voudig international verder. “Maar ik ben op dit moment niet aan het voetballen om het Nederlands elftal te halen. Als ik dat in mijn hoofd laat, ga ik enorm tegen mezelf voetballen en mij enorm gek maken.”