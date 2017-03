‘Bestuursleden FIFA krijgen mogelijk vijftig procent salarisverhoging’

De FIFA is van plan om de salarissen van de bestuursleden fors te verhogen. Volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung ligt er een intern plan bij de wereldvoetbalbond om de vergoedingen met vijftig procent te verhogen. De nieuwe salariscommissie van de FIFA zal zich binnenkort buigen over de plannen.

Volgens het plan zouden de salarissen toenemen van 300.000 dollar naar 450.000 dollar per jaar. Sinds 2014 keert de FIFA geen bonussen meer uit aan de bestuursleden, maar de vergoedingen namen destijds al toe van 200.000 dollar naar 300.000 dollar. Voorzitter Gianni Infantino stelde in het najaar een nieuwe salariscommissie aan, die zich richt op de salarissen en bonussen bij de FIFA.

Een verhoging van de salarissen zou een opvallende keuze zijn, omdat de FIFA in financieel zwaar weer zit. In 2016 werd er een flink verlies geleden, onder meer door juridische kosten en een gebrek aan sponsors. Het lijkt er dus eerder op dat er bij de wereldvoetbalbond flink bezuinigd moet worden en daar past een salarisverhoging niet echt in.