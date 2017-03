Neymar: ‘Het is eng om met Messi over dit soort dingen te praten’

Lionel Messi en Cristiano Ronaldo hebben in de afgelopen jaren de Ballons d’Or onderling verdeeld, maar op termijn zal er een einde komen aan de hegemonie van de Argentijn en de Portugees. Neymar is een van de kandidaten om dan in aanmerking te komen voor de Gouden Bal en hij heeft het er regelmatig over met zijn ploeggenoot bij Barcelona.