Akkefietje op trainingsveld Go Ahead: ‘Het kan niet altijd pais en vree zijn’

De spanning liep maandag even hoog op tijdens de training van Go Ahead Eagles. Een discussie tussen Arsenal-huurling Daniel Crowley en Norichio Nieveld leidde tot geduw en getrek. De kersverse trainer Robert Maaskant wil niet te zwaar tillen aan het incident. "Dat was even bonje", geeft hij evenwel toe.

"Dat is niet meer dan normaal op een trainingsveld, helemaal bij een groep die onderaan staat. Het kan niet altijd pais en vree zijn", legt Maaskant uit aan het Algemeen Dagblad. Het was pas de eerste training van Maaskant, die meteen probeerde zijn visie over te brengen aan zijn selectie. "Ik heb ze allemaal uitgelegd hoe ik erin sta. Ik wil een sfeer creëren, waarin niemand slap kan zijn. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid kennen en pakken."

"Het is allemaal geen hogere wiskunde", vervolgt de interim-trainer. "De jongens moeten elkaar helpen om het achterin klein te houden. Daar moeten we ook agressiever zijn. Eenmaal aan de bal mag het van mij directer. Het is geen schande om eens een goede crosspass te versturen. Dat heen-en-weer getik, daar ben ik niet echt van."