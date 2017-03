‘Als ik een Nederlands talent moet noemen, kies ik Matthijs de Ligt’

Aron Winter draagt het Italiaanse voetbal nog altijd een warm hart toe. De trainer van Ajax Onder-19 verdedigde in de jaren negentig de clubkleuren van zowel Lazio als Internazionale, waardoor de oefeninterland tussen Nederland en Italië van dinsdagavond een bijzondere wedstrijd is voor Winter. De oud-international zou graag helpen om Italiaans talent te ontwikkelen en vertelt aan Sky Italia dat het hem interessant lijkt om een voetbalschool te openen in Italië. Voorlopig richt Winter zich echter op de talentontwikkeling bij Ajax.

De geboren Surinamer wijst op Justin Kluivert, met wie hij samenwerkt bij Ajax Onder-19. Zulke talenten wil Winter blijven kneden. "Hij is elegant als zijn vader, handig aan de bal en zeer snel", somt de jeugdtrainer op. "Hij kan op de linker- en rechtervleugel uit de voeten en is in staat om doelpunten te maken. Fysiek is hij nog niet zo sterk, maar hij is pas zeventien. Daar kan nog aan gewerkt worden. Ik heb bij Ajax met hem gewerkt en ik kan je verzekeren dat het een talent is."

Justin Kluivert speelde zaterdag een goede wedstrijd met Oranje Onder-19 tegen Oekraïne (2-0).

Winter hoopt dat zijn zoon Jay eenzelfde ontwikkeling kan doormaken. De achttienjarige middenvelder speelt momenteel in de jeugd van Almere City. "Ik druk hem altijd op het hart om te gaan trainen en zich stap voor stap te ontwikkelen. Het probleem van jonge spelers is dat ze op vijftien- of zestienjarige leeftijd al een zaakwaarnemer nodig hebben", stelt Winter. "Begin niet zo vroeg na te denken over transfers en geld. Je loopt het risico dat je eraan onderdoor gaat."

"Spelers uit mijn generatie, en jongens als Wesley Sneijder, Arjen Robben, John Heitinga en Rafael van der Vaart, vertrokken uit Nederland toen ze volwassen waren", weet Winter. Hij merkt dat jonge spelers Nederland nu vaak te vroeg 'ontvluchten'. Ze komen dan vol ambitie aan bij een buitenlandse (top)club, waar lang niet altijd plek voor ze is in het eerste elftal. "Niet alle landen hebben een competitie waarin je kunt rijpen. En van kleine wedstrijden word je niet volwassen", stelt de EK-winnaar van 1988.

"Wesley Sneijder, Arjen Robben, John Heitinga en Rafael van der Vaart waren volwassen bij hun vertrek."

Volgens Winter heeft Nederland nog voldoende aanwas van veelbelovende talenten. Van een crisis wil hij absoluut niet spreken. "Nee, want het talent is er", benadrukt Winter. "Onze jonge spelers moeten alleen de tijd krijgen om te groeien. Die krijg je niet in Italië, maar ook niet in Engeland, Spanje of Duitsland. De topclubs zijn overal hetzelfde: ze moeten winnen, winnen en nog eens winnen." De 84-voudig international weigert bovendien schuldigen aan te wijzen voor de staat van het Nederlands elftal.

"Als zo'n ramp zich voltrekt, is er nooit slechts één schuldige", doelt Winter op het mislopen van het EK. "De spelers hebben misschien fouten gemaakt, maar je moet ook vraagtekens zetten bij de technische staf. We moeten een manier vinden om uit dit zwarte gat te kruipen. Nederland heeft veel kwaliteit en zou altijd bij de toplanden moeten horen. We hebben meerdere aanstormende talenten. Als ik er één moet noemen, zeg ik Matthijs de Ligt. Hij had een zwaar debuut tegen Bulgarije, maar we weten hoeveel hij voor Ajax betekent."