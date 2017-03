‘Southampton zet zich schrap en wil ’Anfield bad boy‘ als opvolger Van Dijk’

Southampton bereidt zich achter de schermen voor op een vertrek van Virgil van Dijk. Volgens diverse Engelse media hebben the Saints al een opvolger geïdentificeerd: de nummer tien van de Premier League is bereid om 23 miljoen euro uit te trekken voor Mamadou Sakho. De verdediger maakt dit seizoen indruk bij Crystal Palace.

Sakho, door de Daily Mirror omschreven als Anfield bad boy, wordt door Liverpool verhuurd aan Palace. De Fransman werd in de zomer van 2016 weggestuurd tijdens een trainingskamp in de Verenigde Staten, omdat Jürgen Klopp zich ergerde aan diens gedrag. Vervolgens mocht Sakho op huurbasis vertrekken. Palace zou 28-jarige verdediger graag permanent overnemen, maar heeft geen optie tot koop bedongen.

Daardoor ziet Southampton kans om tussenbeide te komen. De middenmoter raakte aanvoerder José Fonte in januari kwijt aan West Ham United, terwijl Van Dijk wordt begeerd door Engelse topclubs. Vorige week schreef The Sun nog dat Chelsea werk wil maken van de Nederlander. Mogelijk wordt Nathan Aké in de deal betrokken: de verdediger zou de omgekeerde weg moeten bewandelen.