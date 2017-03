Kritiek op sterkhouder Feyenoord verstomt: ‘Hij was te langzaam, toch?’

Eric Botteghin geldt deze jaargang als een van de sterkhouders van Feyenoord. De Braziliaan geeft leiding aan de solide achterhoede, oogt zelf stabiel en maakte enkele belangrijke doelpunten voor zijn club. Oud-Feyenoorder Wim Rijsbergen merkt dat Botteghin zich ontwikkelt.

"Dat harde verwacht je niet direct bij een Braziliaan", geeft Rijsbergen aan in het Algemeen Dagblad. "Vroeger had je natuurlijk Luís Pereira. Ook niet bepaald een fijne technicus zoals de meeste Brazilianen wel zijn. En Botteghin zou te langzaam zijn toch? Nou, daar hoor je ook niemand meer over."

Ronald Spelbos, voormalig centrumverdediger van onder meer AZ en Ajax, is eveneens onder de indruk van Botteghin. Hij stelt dat Nederlandse spelers een voorbeeld kunnen nemen aan de mentaliteit van de Feyenoorder. "Niet het aangeboren talent om van jongs af aan bij een topclub te zitten, maar er toch staan."