Ten Cate naar voren geschoven als opvolger Blind: ‘Dat streelt me’

In de zoektocht naar een nieuwe bondscoach wijst Co Adriaanse naar Henk ten Cate, die wat hem betreft een goed duo zou vormen met Ruud Gullit. Ook Willem van Hanegem vindt Ten Cate een prima kandidaat en dat streelt de 62-jarige coach. De voormalig assistent van Frank Rijkaard bij Barcelona staat niet onwelwillend tegenover het bondscoachschap, maar zegt pas na te gaan denken als hij daadwerkelijk wordt benaderd door de KNVB.

"Als dit soort grote ex-spelers en –trainers mijn naam noemt, streelt dat me", zegt de Al-Jazira-trainer tegenover De Telegraaf. "Natuurlijk is het leuk als je met zo'n functie in verband wordt gebracht. Maar je moet in de eerste plaats worden gevraagd. Daarna kun je er pas over nadenken of je het wilt of niet. Dus daar heb ik nu geen mening over."

Ten Cate zag hoe Nederland zaterdagavond werd afgedroogd door Bulgarije, waarna Blind op straat werd gezet door de voetbalbond. "Ik heb zaterdag in elk geval niet in de stoel gezeten en gedacht 'dat zal ik weleens beter doen'. Maar ik volg hier het Nederlands elftal en de Eredivisie op de voet. En Oranje staat er natuurlijk niet goed voor."