‘Je ziet aan alles dat Ajax niet zijn laatste stop in Europa is'

Davinson Sánchez is dit seizoen een van de sterkhouders bij Ajax. De twintigjarige mandekker uit Colombia heeft veel indruk gemaakt in zijn eerste voetbaljaargang bij de Amsterdammers. Barcelona volgt zijn verrichtingen op de voet en het is dan ook haast ondenkbaar dat de verdediger nog vele jaren in de Amsterdam ArenA te bewonderen is. Oud-internationals Wim Rijsbergen en Ronald Spelbos voorspellen een grote toekomst voor Sánchez.

Ajax nam de krachtpatser uit Colombia afgelopen zomer voor vijf miljoen euro over van Atlético Nacional. “Je ziet aan alles dat Ajax niet zijn laatste stop in Europa is”, zegt Rijsbergen in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Die gaat nog wel een stapje hoger komen. Hij grijpt nooit half in. Dat bevalt me zeer aan hem."

“Hij is twintig jaar hè'', vult Spelbos aan. “Dan heb je de leeftijd om te kunnen blijven gaan. Al spelen de internationals in deze tijd wel erg veel wedstrijden. Het zegt veel over zijn onverzettelijke karakter dat je hem daar niet over hoort klagen. Die jongens willen alleen maar voetballen, joh.”

Spelbos, oud-speler van onder meer Ajax, is niet alleen maar lovend. “Hij is soms nog wat onstuimig. Dan wil hij wel héél graag het duel 'pakken', terwijl het dan beter is om het duel juist te mijden. Maar dat zit ook in de aard van die jongens. En zeker in onze huidige competitie val je dan snel op."