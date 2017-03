Stam maakt indruk: ‘Hij kan overal heen, dat is zorgwekkend voor ons'

Jaap Stam maakt veel indruk in Engeland als manager van Reading. De Nederlandse trainer staat in de belangstelling van West Ham United en de spelers van Reading zijn bang dat ze hem verliezen aan the Hammers of een andere grotere club.

Stam staat volgens de Engelse media bovenaan het lijstje bij West Ham als beoogd opvolger van Slaven Bilic. “Als trainer kan hij overal heen, dat is voor ons zorgewekkend”, zegt Reading-verdediger Chris Gunter tegenover de Daily Mirror. De 44-jarige trainer tekende afgelopen zomer een tweejarig contract bij de club uit de Championship. Hij heeft er nooit een geheim van gemaakt graag aan de slag te willen in de Premier League, met of zonder Reading.

Gunter twijfelt er niet aan dat Stam het gaat maken in de Premier League. “Stam is de beste trainer met wie ik gewerkt heb, hij is ongelooflijk. Alles wat hij tot dusver heeft gedaan, heeft indruk op me gemaakt. De informatie die hij de spelers geeft is bijna eng. Ik ben een paar keer thuisgekomen van de training dat ik dacht: ik speel nu al tien jaar rechtsback, waarom heb ik daar nooit aan gedacht?”

Volgens Gunter is de hele Reading-selectie lovend over Stam. “We speelden twee maanden geleden tegen Manchester United op Old Trafford in de FA Cup en het hele stadion zong zijn naam. Dat toont aan wat hij heeft bereikt in zijn carrière. Je kan overal met hem over praten. Hij gaat een ongelofelijke trainerscarrière tegemoet.”