Henry kijkt ogen uit: ‘Ik vergelijk spelers niet graag, maar ooh la la!’

Kylian Mbappé debuteerde zaterdag voor het nationale elftal van Frankrijk en dat was voor de jonge aanvaller het zoveelste hoogtepunt van een sensationeel seizoen. De parel van AS Monaco schittert wekelijks in de Ligue 1 en werd door bondscoach Didier Deschamps al vergeleken met Thierry Henry, die ook zijn eerste stappen zette in Monaco. De voetballegende is zelf ook diep onder de indruk van Mbappé.

"Ik houd er niet van om spelers te vergelijken. Mbappé moet gewoon Mbappé worden", zegt Henry over zijn achttienjarige landgenoot. "Maar mijn hemel, wat is hij goed. Ooh la la! Ik geniet er echt van om hem te zien spelen. Wat kan je een jongen met zoveel talent niet leren, behalve misschien een paar tactische dingetjes?", vraagt Henry zich af. Volgens de oud-aanvaller kan Mbappé zijn voetbalintelligentie nog wel verder ontwikkelen.

"Vogel snel uit wie een zwakke schakel is, wie je moet opzoeken en wie niet", adviseert Henry in gesprek met Canal+. "Ik heb hem gesproken en hij gaf me de indruk dat er een goede kop op zit. Als hij dribbelt, denkt hij ook na. Dat is voor mij het belangrijkste in een speler. Ja, hij is snel, maar hij denkt na als hij speelt. Dat is het teken van een speler die heel ver kan komen."