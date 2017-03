Bondscoach Italië: ‘Vooral opgevallen dat de gretigheid bij Nederland ontbrak’

De Italiaanse bondscoach Gian Piero Ventura gaat zijn elftal flink omgooien voor het duel met Nederland dinsdagavond. Ten opzichte van de WK-kwalificatiewedstrijd van afgelopen vrijdag (2-0 winst) staan er in de Amsterdam ArenA een aantal andere namen op het veld, onder wie een andere doelman. De keuzeheer bevestigde maandagavond dat de achttienjarige Gianluigi Donnarumma plaats zal nemen tussen de palen, Gianluigi Buffon zit op de bank.

Ventura gaf alleen de naam van Donnarumma prijs, wie er verder vanuit de basis starten tegen Oranje, zei hij niet. De bondscoach gaf verder aan dat zijn ploeg mogelijk in een ander systeem komt te spelen. "Als we volgend jaar een rol willen spelen op het WK zullen we verschillende systemen moeten kunnen spelen", aldus Ventura, geciteerd door de NOS. "Daarom zal er dinsdagavond het nodige wijzigen in ons team."

Nederland zal anders voor de dag moeten verschijnen tegen de Italianen dan tegen Bulgarije afgelopen zaterdag. Oranje ging kansloos met 2-0 ten onder en Danny Blind werd ontslagen. Ventura zag de wedstrijd slechts voor een deel. "Het staat daarom nog wat ver van me af. Van wat ik gezien heb, is me vooral opgevallen dat de gretigheid bij Nederland ontbrak."