‘In Engeland kijken ze amper om naar de jeugd, in Nederland wel’

Georginio Wijnaldum is erg te spreken over de manier waarop Liverpool omspringt met talenten. Onder leiding van ontwikkelingscoach Pepijn Lijnders worden de beste spelers uit de jeugdopleiding tussen de 14 en 21 jaar geselecteerd, die vervolgens eenmaal per week op Melwood mogen meetrainen met de selectie van Jürgen Klopp. Volgens Wijnaldum kunnen andere Premier League-clubs er een voorbeeld aan nemen.

Op 8 april 2007 werd Wijnaldum zelf de jongste debutant ooit van Feyenoord met zijn 16 jaar en 148 dagen. Hij koos voor de weg der geleidelijkheid en is inmiddels sterkhouder van Liverpool. Wijnaldum vindt het dan ook belangrijk dat de jeugd de kans krijgt. "Ik heb Pepijn en Jürgen gesproken en Jürgen legde mij de visie van Liverpool uit. Jonge spelers krijgen de kans om mee te trainen met het eerste en kennis op te doen. Ik was heel blij om dat te horen, want het is heel belangrijk dat clubs hun eigen spelers ontwikkelen. De spelers die met ons meetrainen, zijn heel getalenteerd."

Wijnaldum denkt dat het voor de meeste jeugdige Premier League-spelers een stuk moeilijker is om door te breken dan het voor hemzelf was. "Ik moet zeggen dat het in Nederland veel makkelijker is om het eerste elftal te halen dan in Engeland", geeft hij aan in een interview met Goal. "Zeker als je voor een grote club speelt. In de Premier League heeft iedere club genoeg geld om spelers te kopen. Ik krijg daardoor de indruk dat ze niet echt omkijken naar de jeugd."

"Ze kunnen ook iemand kopen die er meteen staat", legt de Oranje-international uit. "In Engeland is er druk om spelers te halen voor het heden, zonder te veel aan de toekomst te denken. In Nederland hebben clubs veel minder geld om topspelers binnen te halen die meteen een verschil maken. Daarom creëren ze die goede spelers zelf, door de jeugd een kans te geven in het eerste elftal."