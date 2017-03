PSV rekent op ‘drie of vier’ aanwinsten: ‘Kampioenswaardig elftal neerzetten’

PSV is van plan zich te roeren op de transfermarkt. De regerend landskampioen bereidt zich voor op minstens drie à vier nieuwelingen, verklapt algemeen directeur Toon Gerbrands bij De Tafel van Kees. "Zeker wel. Dat is elk jaar bij PSV", verklaart Gerbrands.

"Als je de statistieken ziet, is het elk jaar wel drie of vier. Dus dat past in ons systeem", stelt de beleidsbepaler. "Sommige spelers zijn toe aan een volgende stap en sommige zijn soms niet goed genoeg. Het enige wat wij gaan doen, is weer een kampioenswaardig elftal neerzetten. Wat we overigens dit jaar ook hadden. Daar was iedereen in de voetbalsport van overtuigd voordat we begonnen."

Volgens Gerbrands had PSV 'gewoon een goed elftal', dat op dit moment hoger had kunnen en misschien wel moeten staan in de Eredivisie. De beleidsbepaler erkent bovendien dat er sprake kan zijn van uitgaande transfers, zoals van Andrés Guardado. De middenvelder staat nog een jaar onder contract en heeft met technisch manager Marcel Brands over zijn situatie gesproken. "Normaal gesproken lopen mensen bij ons niet uit hun contract, dus daar wordt met hem over gesproken."