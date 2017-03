Kuyt adviseert nieuwe bondscoach: ‘Die twee zou ik nooit afschrijven’

Als het aan Dirk Kuyt ligt, heeft de toekomstige bondscoach van het Nederlands elftal oog voor routiniers als Robin van Persie en Nigel de Jong. De spits van Fenerbahçe speelde op 13 oktober 2015 zijn laatste interland, terwijl de middenvelder van Galatasaray op dinsdag exact twee jaar niet meer uitkwam voor Oranje.

Kuyt betreurt die situatie: in zijn ogen heeft Oranje juist behoefte aan ervaren krachten. "Arjen Robben is er helaas niet altijd bij geweest vanwege blessures en dan komt het aan op Wesley Sneijder. Ik zou Robin van Persie zeker in deze situatie oproepen", vertelt de aanvoerder van Feyenoord, die zelf een punt heeft gezet achter zijn interlandloopbaan, maandagavond bij Ziggo Sport.

Vincent Janssen komt weinig aan spelen toe bij Tottenham Hotspur en ontbrak zaterdag wegens griep tegen Bulgarije. Volgens Kuyt had Oranje moeite een vervanger te vinden. "Bas Dost doet het goed, maar voor hem is het ook lastig om te moeten leveren op het moment dat Janssen er niet is. Van Persie had het prima gekund. Types als Van Persie en De Jong zou ik nooit afschrijven."