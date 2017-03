Van Benthem wacht zware klus na verruiming aanklacht tegen Vilhena

De aanklager betaald voetbal van de KNVB heeft de aanklacht tegen Tonny Vilhena verruimd. De middenvelder van Feyenoord wordt nu een elleboogstoot dan wel het slaan van de tegenstander ten laste gelegd. Dat meldt het Algemeen Dagblad maandagavond. Het tweede deel stond bij de eerdere zaak voor de tuchtcommissie nog niet in de officiële aanklacht. Volgens de KNVB gebeurt het vaker dat een aanklacht tussentijds wordt aangevuld.

Feyenoord vecht een schorsing van vier duels aan, waarvan één voorwaardelijk. De club hoopt zondag tegen Ajax de beschikking te hebben over Vilhena, maar de klus voor huisjurist Joris van Benthem is er zwaarder op geworden door de verruiming van de aanklacht. Van Benthem moet nu aantonen dat Vilhena op 5 maart geen elleboogstoot heeft uitgedeeld aan Sparta Rotterdam-spits Mathias Pogba en dat er geen sprake was van het slaan van de tegenstander.

Het incident vond in de eerste helft van de wedstrijd plaats en werd niet opgemerkt door arbiter Danny Makkelie. Op basis van videobeelden opende de aanklager een onderzoek. De tuchtcommissie wil Vilhena voor vier duels schorsen, waarvan één voorwaardelijk. De beroepszaak van Feyenoord wordt woensdag behandeld. Doordat Feyenoord beroep aantekende, kon Vilhena in de afgelopen twee wedstrijden tegen AZ en sc Heerenveen 'gewoon' spelen.