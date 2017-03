Advocaat spreekt voorkeur uit: ‘Hij heeft er de leeftijd en ervaring voor’

Dick Advocaat vindt dat de KNVB alles op alles moet zetten om Louis van Gaal voor de derde keer in huis moet halen als bondscoach. De coach deed een stapje terug na zijn vertrek bij Manchester United vorig jaar. Advocaat ziet in hem de aangewezen persoon om het Nederlands elftal uit het slop te trekken.

Danny Blind werd zondagavond ontslagen en de KNVB gaf aan dat het voor de komende interlandperiode in juni een opvolger voor de groep wil hebben. "Louis van Gaal moet bondscoach worden", zegt Advocaat in gesprek met de NOS. "Hij heeft er de leeftijd en ervaring voor. Je moet deze job niet onderschatten. Niet iedereen is er geschikt voor." Advocaat wilde niet reageren op de vraag of hij zelf beschikbaar is als bondscoach. Hij vertrekt na dit seizoen bij Fenerbahçe.

Van Gaal is dinsdagavond aanwezig in de Amsterdam ArenA bij de interland van Nederland tegen Italië. Hij en Fabio Capello zijn present op uitnodiging van Clarence Seedorf, wie officieel wordt uitgezwaaid als international. Seedorf brak door bij Ajax onder Van Gaal en werkte samen met Capello bij Real Madrid en AC Milan.