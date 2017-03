Wenger voorziet machtsovername: ‘De beste spelers zijn nu Frans’

Frankrijk pakte zilver op het EK in eigen land, maar heeft volgens Arsène Wenger de potentie om de komende jaren goud te winnen op hoofdtoernooien. De selectie van les Bleus bulkt van het talent, vindt oefenmeester van Arsenal. "Misschien komt het omdat ik Frans ben, maar ik ben ervan overtuigd dat 's werelds beste spelers op dit moment voor Frankrijk spelen."

Daags voor het oefenduel tussen Frankrijk en Spanje noemt Wenger het een 'nachtmerrie' om in de schoenen van Didier Deschamps te moeten staan. "Hij moet eerst de twintig beste spelers selecteren en daarna de beste elf. Dat probleem hebben ze op dit moment niet in Spanje. Duitsland is er ook nog, maar is misschien wat minder sterk dan op het WK 2014."

"Voor mij is Frankrijk de opkomende grootmacht", vervolgt Wenger in gesprek met beIN Sports. "In Frankrijk zie je topspelers rondlopen zoals Brazilië ze twintig jaar geleden had. Spelers als Tiemoué Bakayoko en Alexandre Lacazette zijn niet eens geselecteerd. Dat zou tien jaar geleden wel anders zijn. Dat is waarom ik exceptionele potentie zie bij Frankrijk en waarom ik denk dat ze misschien de macht kunnen overnemen."