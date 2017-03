Open sollicitatie van Gullit: ‘Het bondscoachschap zou een eer zijn’

Ruud Gullit leek in augustus 2016 als assistent-bondscoach van Oranje aan de slag te gaan, maar raakte in conflict met technisch directeur Hans van Breukelen van de KNVB en wees de functie uiteindelijk af. Toch staat Gullit ervoor open om opnieuw met Van Breukelen om de tafel te gaan: de clubloze trainer ziet het bondscoachschap zitten.

In een interview met beiN Sports steekt Gullit zijn ambitie niet onder stoelen of banken. "Iedereen die deze baan krijgt aangeboden, zou graag 'ja' zeggen. Het is een eer om bondscoach te zijn", vindt de oud-topvoetballer. "Ik was al bereid om de nationale ploeg te helpen. Wat er nu gaat gebeuren, weet niemand. Er gaan veel namen rond. Frank de Boer is natuurlijk beschikbaar na zijn ontslag bij Internazionale. Louis van Gaal wordt genoemd. Mijn naam is ook gevallen. We zien wel wat er gebeurt."

Gullit vindt wel dat de KNVB eerst intern de zaken op orde moet krijgen. Hij pleit voor 'duidelijkheid' aan de top van de piramide binnen de voetbalbond. "Wat zich daar nu afspeelt, is een ramp. Veel mensen hebben zich teruggetrokken en niemand weet wie verantwoordelijk is. Dat zou een begin zijn", aldus Gullit, die lacht wanneer hem wordt gevraagd of hij Oranje naar het WK in Rusland kan loodsen. "Iedereen die zo'n baan aanneemt, denkt op dezelfde wijze. Iedereen denkt dat. Dat is de reden waarom je die baan aanneemt."