‘Andere helft’ van Jong Oranje stelt teleur in Murcia en eindigt met tien

Jong Oranje heeft het oefentoernooi in het Spaanse Murcia op teleurstellende wijze afgesloten. De ploeg van Art Langeler won vrijdag nog met 2-0 van Finland, maar ging maandag in de namiddag onderuit tegen de leeftijdsgenoten van Oostenrijk: 0-1. Oussama Idrissi kreeg in de tweede helft een rode kaart.

Bondscoach Langeler stelde in het oefenduel met Finland de ene helft van zijn selectie op; tegen Oostenrijk was het de beurt aan de andere helft. Die helft bestond onder meer uit spelers als Kevin Diks, Timothy Fosu-Mensah, Donny van de Beek en Abdelhak Nouri. Alleen Jerry St. Juste bleef staan na de zege op Finland, omdat de grieperige Jaïro Riedewald op de bank begon.

Al na drie minuten keek Oranje aan tegen een achterstand. Marko Kvasina was goed voor het enige doelpunt van de wedstrijd. In de eerste helft was Oostenrijk nog dicht bij de margeverdubbeling, maar doelman Yanick van Osch zag een vrije trap op de paal uiteenspatten. Na een klein uur kreeg Idrissi een directe rode kaart, waarna er voor Oranje weinig meer te halen viel.