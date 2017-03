Frank de Boer niet beschikbaar: ‘Hij zal geen bondscoach worden’

De KNVB is na het ontslag van Danny Blind hard op zoek naar een opvolger en de naam van Frank de Boer viel regelmatig als een van de favorieten voor de vacature. De oud-trainer van Ajax kan echter officieel van het lijstje met kandidaten gestreept worden, zo wordt duidelijk uit de woorden van zijn zaakwaarnemer.

“Hij wil dagelijks op het veld staan. Dus hij is niet beschikbaar? Nee, Frank de Boer zal niet de nieuwe bondscoach worden”, vertelt Guido Albers in gesprek met het Algemeen Dagblad. Volgens broer Ronald de Boer zou De Boer zelf ook bang zijn voor het afbreukrisico, maar dit speelt geen rol: “Het gaat niet om een afbreukrisico, Frank wil echt aan een elftal werken”, voegt Albers toe.

De Boer is na Ronald Koeman de tweede kandidaat die een functie bij de KNVB van de hand wijst. Koeman is net dit seizoen ingestapt bij Everton en wil zijn project niet in de steek laten voor het bondscoachschap. Andere namen die in de geruchtenmolen voorbij komen zijn Henk ten Cate, Louis van Gaal en Dick Advocaat.