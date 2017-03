‘Feyenoord wordt kampioen en ze gaan ook in Amsterdam winnen’

Feyenoord staat momenteel zes punten los van aartsrivaal Ajax en het begint er steeds meer op te lijken dat de Rotterdammers hun eerste landstitel sinds eind vorige eeuw in de prijzenkast bij kunnen zetten. Pierre van Hooijdonk had eerst nog zijn twijfels over een kampioenschap voor Feyenoord, maar is er nu helemaal van overtuigd dat zijn oude club in de prijzen gaat vallen.

“Door de wedstrijd tegen sc Heerenveen ben ik om. Feyenoord wordt kampioen en ik denk dat ze ook in Amsterdam winnen. Ajax heeft het lastig en moet ook winnen om nog een beetje in de buurt van Feyenoord te geraken. En Feyenoord speelt met ontzettend veel vertrouwen”, vertelt hij in gesprek met RTV Rijnmond.

Van Hooijdonk is van mening dat Feyenoord om in de Amsterdam ArenA te kunnen winnen wel met eenzelfde instelling de wedstrijd in moet gaan als het tegen Heerenveen deed: “Ik hoop ook dat ze daar gaan spelen zoals de tweede helft in Heerenveen. En zo op een waardige manier laten zien wie de baas in Nederland momenteel is.”