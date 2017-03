KNVB schrikt van nieuws rond Kluivert: ‘We vinden dit verschrikkelijk’

De KNVB is geschrokken van het nieuws rond Patrick Kluivert. De Volkskrant onthulde zaterdag dat de huidige technisch directeur van Paris Saint-Germain een gokschuld van één miljoen euro heeft opgebouwd. Het is voor de voetbalbond geen reden om contact op te nemen met Kluivert.

In 2011 en 2012 zou Kluivert ook ingezet hebben op wedstrijden van FC Twente, zijn toenmalige werkgever. Destijds was dat overigens niet verboden. “De regels in Nederland voor het gokken op wedstrijden door voetballers of trainers zijn pas in 2013 verscherpt, om het risico op belangenverstrengeling en zelfs matchfixing te verkleinen”, laat de KNVB weten tegenover De Telegraaf.

Om die reden hoeft Kluivert geen belletje van de KNVB te verwachten. “De reglementen zijn dus later veranderd. Deze affaire is voor ons nu geen reden om contact met hem op te nemen. Al zijn wij natuurlijk van mening dat illegaal gokken niet kan. Wij vinden dit vooral verschrikkelijk voor Kluivert als persoon.”