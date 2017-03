‘Frank zou geschikt zijn, maar ik denk niet dat hij dat gaat doen'

Na het ontslag van bondscoach Danny Blind passeren diverse namen van mogelijke opvolgers de revue. Zo ook de naam van Frank de Boer, die sinds zijn ontslag bij Internazionale in november zonder baan zit. Ronald de Boer denkt echter niet dat zijn tweelingbroer het bondscoachschap ambieert.

“Hij zou geschikt zijn, maar ik denk niet dat hij dat gaat doen. Het afbreukrisico is nogal groot en het lijkt me dat Frank dagelijks met een team wil werken. Om iets op te bouwen. En parttime, dat lijkt me ook niks voor hem”, zegt De Boer in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Volgens de analist zou Louis van Gaal de beste optie zijn. “Maar ik zou hem adviseren het niet te doen. Dan is Henk ten Cate dus een optie. Iemand met charisma, die international gelouterd is en van aanvallend voetbal houdt. Zet er dan een oud-speler al Ruud van Nistelrooij of Mark van Bommel naast”, stelt De Boer voor. Ook een buitenlandse bondscoach is volgens hem een optie. “Daar sta ik zeker voor open. Maar dan wel één die ook van het aanvallende voetbal is. Dan zou een Duitser kunnen zijn. Of een Argentijn of een Spanjaard.”