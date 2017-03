Kritiek op Zoet: ‘Hij kreeg drie ballen op doel, waarvan twee een goal werden’

Oranje leverde in en tegen Bulgarije een collectieve wanprestatie, wat resulteerde in een 2-0 nederlaag. Ed de Goeij was niet onder de indruk van de verrichtingen van doelman Jeroen Zoet. De oud-international stelt zelfs dat hij in Sofia misschien wel voor Jasper Cillessen had gekozen.

“De discussie Wie moet er in het doel bij Oranje? zal na deze wedstrijd nog wel een tijdje voortduren. Het is een kwestie van afwegen”, zegt De Goeij tegenover De Telegraaf. “Zoet speelt elke week, terwijl Jasper Cillessen veel minder in actie komt, maar wel altijd met de beste spelers van de wereld traint. Zelf had ik misschien toch voor Cillessen gekozen.”

“Zoet speelde een ongelukkige wedstrijd. Voor rust kreeg hij drie ballen op doel, waarvan twee een doelpunt werden”, vervolgt de oud-doelman van onder meer Feyenoord en Chelsea. “De eerste tegentreffer ontstond na een botsing met De Ligt, bij de tweede stond hij niet helemaal goed opgesteld en het schot was naar mijn mening houdbaar. Na rust heeft hij behalve terugspeelballen niets te doen gehad.”