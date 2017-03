‘Ronald Koeman is de enige die capabel is om het op de rit te krijgen’

Na de 2-0 nederlaag van Oranje in en tegen Bulgarije kreeg bondscoach Danny Blind zijn congé van de KNVB. Inmiddels zijn er genoeg speculaties over de opvolging van Blind, maar volgens Willy van de Kerkhof is maar één persoon die het Nederlands voetbal uit het slop kan trekken: Ronald Koeman.

“Ronald Koeman zou de beste bondscoach zijn. Hij is eigenlijk de enige die capabel is om het op de rit te krijgen. Samen met zijn broer Erwin is hij in staat om het Nederlands elftal uit het slop te halen”, zegt de oud-international tegenover het Algemeen Dagblad. Ronald Koeman heeft echter laten weten dat hij geen interesse heeft in de vacature van bondscoach.

“Lukt het niet om hem los te weken, dan zijn Frank de Boer en Phillip Cocu de beste opties. Zij spreken de taal van de huidige generatie. Ik houd Cocu graag bij PSV, maar het belang van het Nederlandse voetbal staat voorop. De KNVB moet in elk geval niet over één nacht ijs gaan”, vertelt Van de Kerkhof. “Fred Grim zou wat mij betreft ook de kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg nog kunnen doen. Ik heb liever dat ze de tijd nemen, zodat we niet over een anderhalf jaar met hetzelfde probleem zitten. Misschien moeten ze ook eens naar een buitenlandse trainer kijken, iemand die geen binding heeft met het Nederlandse voetbal.”